(Di mercoledì 22 maggio 2024) A Dublino è. La squadra di Gasperini batte 3-0 il Bayer Leverkusen e conquista la sua primaLeague. Decide una tripletta di Lookman. 22 maggio 2024: una data che resterà per sempre nella storia dell’e nella testa dei tifosi nerazzurri. La Dea conquista la sua primaLeague battendo 3-0 il Bayer Leverkusen. Prestazione superlativa da parte dei ragazzi di Gasperini contro i tedeschi, arrivati a questa sfida con una imbattibilità lunga ben 51 partite. Lookman festeggia una delle reti contro il Bayer – Notizie.com – © LapresseUna serata da sogno per gli orobici, che solo dopo 26 minuti si sono trovati sul doppio vantaggio grazie alle due reti di uno scatenato Lookman. Con il passare dei minuti il Bayer, in una serata complicata, ha provato ad alzare il baricentro per cercare di riaprire i giochi. Ma la squadra di Gasperini si è difesa con ordine non rischiano praticamente quasi nulla.

La tripletta di Lookman schianta i tedeschi e regala la vittoria dell' Europa League a un' Atalanta stratosferica e devastante. Bayer Leverkusen in confusione totale, perde l'imbattibilità e la faccia in una finale da incubo (3-0).Continua a leggere . fanpage

Trionfo Atalanta, cosa cambia per l’Italia in Europa - trionfo atalanta, cosa cambia per l’Italia in Europa - A Dublino è trionfo atalanta. La squadra di Gasperini batte 3-0 il Bayer Leverkusen e conquista la sua prima Europa League. Decide una tripletta di Lookman. 22 maggio 2024: una data che resterà per ... notizie

Europa League, storico trionfo dell'Atalanta! Battuto in finale il Bayer Leverkusen - Europa League, storico trionfo dell'atalanta! Battuto in finale il Bayer Leverkusen - L'atalanta di Gian Piero Gasperini si è aggiudicata l'Europa League 2023-2024. Primo storico trionfo europeo del club orobico. L'atalanta è nella storia, il grande sogno è diventato realtà. La squadra ... areanapoli

Ade… mola mai! Tripletta in finale, l’Europa League è dell’Atalanta di Gasperini - Ade… mola mai! Tripletta in finale, l’Europa League è dell’atalanta di Gasperini - L'atalanta di mister Gian Piero Gasperini vince l'Europa League, 3-0 al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che in stagione non aveva perso ... pianetagenoa1893