Tornano gli Aita Summer Camp | un’estate di sport e inclusione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una nuova estate all’insegna di inclusività e, con il coinvolgimento di ProgettoOnlus e Accademia di Scherma Lia. Partiranno tra poche settimane, come da quasi 20 anni a questa parte, gli, i centri estivi strutturati per accogliere bambini e ragazzi con disturbi del neuro sviluppo, principalmente con disturbo dello spettro autistico, all’interno di gruppi misti composti da coetanei a sviluppo tipico. I partecipanti saranno affiancati da tutor specializzati con un rapporto preferenziale di 1:1 o di 1:2 a seconda del funzionamento. Glihanno il compito di promuovere l’interazione, attraverso modalità proattive e funzionali, favorendo l’sociale in un contesto ludico. E lo, che non deve mai dividere ma solo unire, è il mezzo per eccellenza per trasmettere ai più piccoli temi come inclusività ed esperienze socio-relazionali positive.

