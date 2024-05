Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Yecheon 2024 | Borsani e Andreoli i migliori azzurri nelle qualificazioni del ricurvo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Seconda giornata di gare a, in Corea del Sud, dove si sta svolgendo la seconda tappa dideldicon. Una giornata quella deldedicata alle 72 frecce di ranking round, che vede in testa il brasiliano Marcus D’Almeida (691 punti), davanti al padrone di casa Kim Woojin (689) e al messicano Matias Grande (688), con l’altro coreano Lee Wooseok (684) e l’uzbeko Amirkhon Sadikov (682) a completare la top 5. Il migliore degliè Matteonono con 678 punti e pronto alla sfida con il messicano Carlos Rojas. Quota 670 per Mauro Nespoli e Federico Musolesi, rispettivamente al ventisettesimo e al trentesimo posto: i loro avversari saranno l’iraniano Mohammadhossein Golshani Asl e il colombiano Santiago Arcila Arango. Niente da fare invece per Alessandro Paoli che non riesce a entrare nel tabellone delle eliminatorie perdendo lo shoot off per la sessantaquattresima posizione, l’ultima che vale il passaggio del turno con altri quattro arcieri che avevano totalizzato il suo stesso punteggio 656.