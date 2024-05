The Witcher | le prime immagini di Liam Hemsworth

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Netflix svela ledinel ruolo di Geralt di Rivia nella serie Theal posto di Henry Cavill La serie fantasy Thetornerà in streaming con una quarta e poi una quinta stagione su Netflix. Con una importante novità:ha sostituito Henry Cavill come protagonista. Dopo alcuni scatti rubati dal set, finalmente Netflix ha deciso di mostrare per la prima volta un’anteprima in cui l’attore australiano veste i panni del protagonista. Si tratta di un breve video in cui quest’ultimo appare tra la nebbia e mostra il suo volto, sicuramente diverso da quello di Henry Cavill a cui eravamo abituati. La quarta stagione della serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski è attualmente in produzione nel Regno Unito e la serie è stata già rinnovata per una quinta stagione che sarà anche l’ultima. Le due stagioni conclusive saranno un adattamento dei restanti libri di Sapkowski, Il battesimo del fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago, e, secondo Netflix, offriranno un’epica e soddisfacente conclusione.

La serie fantasy tornerà in streaming con una quarta e poi una quinta stagione: Liam Hemsworth ha sostituito Henry Cavill come protagonista. comingsoon

CDPR c’è riuscita: pubblicato il REDkit per le mod ufficiali di The Witcher 3: Wild Hunt - CDPR c’è riuscita: pubblicato il REDkit per le mod ufficiali di The witcher 3: Wild Hunt - CDprojectRED non ha minimamente intenzione di lasciar “marcire” il suo gioco di punta, The witcher 3, nonostante ormai abbia sul groppone ben dieci anni. Per perseguire questo scopo l’azienda polacca ... player

The Witcher: Liam Hemsworth è Geralt di Rivia nel primo teaser della quarta stagione - The witcher: Liam Hemsworth è Geralt di Rivia nel primo teaser della quarta stagione - Netflix ha diffuso il primo teaser della quarta stagione di The witcher, la serie TV di successo tratta dai ... Henry Cavill ha interpretato il protagonista nelle prime tre, e verrà sostituito da ... it.ign

The Witcher 4, il primo teaser ci presenta finalmente il Geralt di Liam Hemsworth! - The witcher 4, il primo teaser ci presenta finalmente il Geralt di Liam Hemsworth! - Da tempo ormai la curiosità dei fan di The witcher è mirata a un elemento più di qualunque altro: scoprire l'aspetto del Geralt Di Rivia interpretato da Liam Hemsworth dopo l'addio di Henry Cavill. serial.everyeye