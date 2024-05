The Shrouds - la recensione | la sposa cadavere

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il film: The, 2024. Regia: David Cronenberg. Cast: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt. Genere: drammatico, fantascienza. Durata: 116 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Un uomo d’affari inventa una tecnologia particolare che consente alle persone di osservare a distanza i loro cari defunti… A chi è consigliato? Agli appassionati del David Cronenberg più cerebrale e meno sanguinolento. David Cronenberg è statoto due volte: la prima volta, con Margaret Hindson, è finita con un divorzio talmente ostile che il cineasta canadese esorcizzò il tutto con uno dei suoi lungometraggi più brutali, Brood – La covata malefica. La seconda unione è stata più felice, e si è conclusa solo a causa della morte della moglie Carolyn Zeitman, nel 2017. Anche in questo caso Cronenberg ha reagito trasformando il suo dolore in un soggetto per lo schermo, divenuto lungometraggio dopo una prima versione concepita come serie per Netflix.