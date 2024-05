The Apprentice - Donald Trump contro il biopic di Ali Abbasi | Va bruciato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Come prevedibile, The, il film di Alicon Sebastian Stan nei panni di un giovane, dopo la premiere assoluta a Cannes il 21 maggio 2024, ha ricevuto le pesantissime critiche del diretto interessato, specie in riferimento ad alcuni avvenimenti, considerati ‘del tutto falsi’ (ha fatto ad esempio molto discutere una sequenza in cui il giovane tycoon stupra la prima moglie Ivana: un fatto inizialmente denunciato, all’epoca, per poi essere successivamente e pubblicamente smentito dalla donna) Attraverso una dichiarazione del portavoce Steven Cheung,ha manifestato quindi l’intenzione di fare causa al team creativo del film. Il tono dell’attacco è, senza troppe sorprese, davvero molto acceso. Riportiamo da Fox News Digital le parole di Cheung: “Intenteremo una causa che possa dar conto delle affermazioni palesemente false di questi finti cineasti.

