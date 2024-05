The Acolyte - La seguace - Maestro e allieva duellano nella nuova anteprima della serie Star Wars

(Di mercoledì 22 maggio 2024) IlJedi interpretato da Lee Jung-jae e la sua ex-Amandla Stenberg sono i protagonisti di un duello IGN ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale tratta da The- La, lache debutterà nel mese di giugno su Disney+.clip va in scena un duello tra ilJedi Sol (Lee Jung-jae) e quella che era stata una suaMae (Amandla Stenberg), una pericolosa guerriera apparentemente non più legata ormai alla dottrina Jedi. Sol sta indagando sugli scioccanti omicidi che hanno coinvolto diversi Jedi, ma mano a mano che si moltipilicano gli indizi scopre che non tutto è come sembra.

