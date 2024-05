Terremoto Campi Flegrei Santo CNA Campania Nord | Pronto ufficio legale per le aziende

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024)chiede un tavolo tecnico istituzionale per ottenere politiche di sostegno per gli affitti e facilitazioni nell’accesso al credito per le imprese artigiane «Le piccole imprese artigiane dell’area flegrea non possono essere lasciate sole dopo l’emergenza. Come CNAabbiamo chiesto un tavolo tecnico istituzionale al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, al governatore dellaVincenzo De Luca, al presidente della città metropolitana Gaetano Manfredi e al sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni per affrontare la questione. Due le proposte che porteremo come CNA: politiche di sostegno per gli affitti delle attività e facilitazioni per l’accesso al credito. Parallelamente come Confederazione stiamo predisponendo undedicato da mettere a disposizione di tutte le».