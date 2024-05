Temporali e grandine in Emilia Romagna | è la decima allerta consecutiva Le previsioni meteo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Bologna, 22 maggio 2024 – Ancora attenzione al maltempo in, purtroppo già colpita in abbondanza negli ultimi giorni con bombe d’acqua, danni e allagamenti: si rinnova l’perche il servizio Arpae emana già da dieci giorni consecutivi. Dopo l’precedente (quella per oggi) che vedeva tutta la regione gialla, con il nuovo bollettino, valido dalla mezzanotte del 23 maggio fino alla mezzanotte del 24, si vedono dei miglioramenti.: dove è valida Le zone interessate da criticità gialla persono tutta la zona dalla montagna alla pianura piacentino-parmense, le pianure reggiana, modenese, bolognese e ferrarese. Sulla costa ferrarese invece l’è arancione per criticità idraulica. Di conseguenza non sono previste condizioniavverse sulle restanti zone della regione.

