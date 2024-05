Sunak va di fretta | nel Regno Unito si vota il 4 luglio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il premier britannico, Rishi, ha deciso la data delle prossime elezioni: ilvoterà il 4, cioè tra sei settimane. Dopo tanti calcoli e ripensamenti, e con sondaggi impietosi che non accennano a migliorare,ha detto: meglio prima che dopo. A convincerlo, dicono i beninformati, sono stati i buoni dati sull’inflazione che sono stati pubblicati in questi giorni, lo spiraglio di speranza che il Partito conservatore al potere dal 2010 andava cercando e che non trovava da nessuna parte. Pippa Crerar, imprescindibile giornalista politica del Guardian, scrive anche che i consiglieri digli hanno detto di accelerare i tempi perché l’altro grande dibattito che coinvolge il paese, cioè l’immigrazione che non cala e il modello Ruanda che non sembra funzionare da deterrente per i flussi (resta però una grande ispirazione per l’Europa fortezza), non è destinato a volgere al meglio.