Sunak decide per le elezioni anticipate - il Regno Unito voterà il 4 luglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il primo ministro britannico Rishiavrebbe già deciso di avviare le procedure per lo scioglimento della Camera dei Comuni, indicando la data del 4per lepolitiche nel. La convocazione sarebbe così anticipata di circa sei mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Lo anticipa Sky News, mentre è in corso il consiglio dei ministri ad hoc. E ora si attende l’annuncio ufficiale. Il premier conservatore, il cui partito resta largamente indietro nei sondaggi rispetto all’opposizione laburista, è stato sollecitato sull’argomento nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni da Stephen Flynn, capogruppo degli indipendentisti scozzesi. Flynn gli ha chiesto provocatoriamente se abbia paura di annunciare la data del voto (che nel sistema britannico spetta al capo del governo proporre) e magari di convocarlo in estate.

