Su Chico cattiverie per colpire Meloni - così il dj Marco Mazzoli sul ritorno di Forti

(Di mercoledì 22 maggio 2024), noto speaker radiofonico, si era speso in prima persona per ilin patria di

Fabio Rovazzi a tutto campo: nuovo singolo, giudice di "Io Canto Family" e... nel futuro con Mazzoli - Fabio Rovazzi a tutto campo: nuovo singolo, giudice di "Io Canto Family" e... nel futuro con mazzoli - Dopo il lancio di "Maranza", singolo con "Il Pagante", dal 20 maggio sarà protagonista su Canale 5 e non solo... Dopo il ritorno con un nuovo singolo insieme a Il Pagante, "Maranza", con tanto di pole ... tgcom24.mediaset

Chico Forti rientra oggi in Italia da Miami: Mazzoli ci racconta tutta la verità: dove sarà portato e cosa c’entra Giorgia Meloni - Chico Forti rientra oggi in Italia da Miami: mazzoli ci racconta tutta la verità: dove sarà portato e cosa c’entra Giorgia Meloni - Tutti hanno riportato la notizia del prossimo ritorno di Chico Forti in Italia da Miami. Ma quando accadrà Molti parlano di “nelle prossime settimane”, ma la realtà è un po’ di versa e noi di MOW sia ... mowmag

Playoff Under 15 serie C. Biancorossi ko nel primo round. Domenica il ritorno in Lombardia - Playoff Under 15 serie C. Biancorossi ko nel primo round. Domenica il ritorno in Lombardia - L'Under 15 del Rimini si prepara alla difficile sfida di ritorno contro la Pro Sesto nei playoff, dopo la sconfitta per 5-1. Nonostante le difficoltà, i giovani biancorossi mantengono la speranza di ... ilrestodelcarlino