Storia di Ms. Rachel, la youtuber che raccoglieva fondi per i bambini di Gaza: travolta dagli insulti - Storia di Ms. rachel, la youtuber che raccoglieva fondi per i bambini di Gaza: travolta dagli insulti - Ma da certe parti del web sono piovute le critiche: “I bambini israeliani non contano”. Così la youtuber per l’infanzia rachel Accursio è stata costretta a chiudere i profili social di fronte ... fanpage

Rachele Somaschini e Lana Clelland: «Insieme contro la fibrosi cistica» - rachele Somaschini e Lana Clelland: «Insieme contro la fibrosi cistica» - rachele Somaschini, campionessa Italiana Rally Femminile, e Lana Clelland, attaccante del Sassuolo e della nazionale scozzese, due atlete unite da una carriera d’eccellenza nelle rispettive discipline ... vanityfair

Hater filo-Israele riempiono di insulti la star dei social Rachel Accurso: aveva lanciato una raccolta fondi per i bambini in difficoltà - Hater filo-Israele riempiono di insulti la star dei social rachel Accurso: aveva lanciato una raccolta fondi per i bambini in difficoltà - rachel Accurso, la star social da oltre 10 milioni di followers che produce video destinati ai bambini anche nota come “ Ms rachel “, ha subito pesanti attacchi dopo aver lanciato una raccolta fondi i ... ilfattoquotidiano