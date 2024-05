Spaesaggi Festival 2024 - Dargen D’Amico ospite della prima serata | dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Bologna, 22 maggio– Il comune di Grizzana Morandi e l’unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, in collaborazione con la regione Emilia-Romagna, presentano la seconda edizione di. La rassegna si terrà dall’11 al 21 luglio, con 10 giorni di talk, spettacoli ed esibizioni musicali dal vivo, e presenta comedi rilievo il cantante e produttore discografico. L’evento Oltre 100 artisti provenienti da tutto il mondo, con spettacoli ed esibizioni in programma non solo a Grizzana Morandi, ma anche a Riola Ponte, Rocchetta Mattei, Campovolo e Montovolo.torna ad animare il territorio bolognese dopo il successo dell’edizione 2023, che ha visto alternarsi sul palco vari artisti di livello. La rassegna è inserita all’interno del programma di ‘Bologna Estate’ e di ‘Montagna Mia’.