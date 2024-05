Sondaggi Isola dei Famosi 2024 - chi sarà eliminato stasera 22 maggio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tutto pronto per una nuova puntata dell’dei, programmata perdalle 21:30 su Canale 5. I naufraghi continuano il loro viaggio alla sopravvivenza tra dinamiche, nomination e prove nel reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ma chil’di questa puntata? Scopriamo insieme cose dicono iriguardo alle preferenze dei naufraghi in nomination questa settimana.: chiDopo la puntata di domenica 19che ha visto una Valentina Vezzali lasciare la Palapa con un umore tutt’altro che positivo, nella serata di mercoledì dell’deiscopriremo quale naufrago dovrà fare ritorno in Italia. A rischiare l’eliminazione, questa volta, i concorrenti sono 3: Aras Senol, Artur Dainese e Greta Zuccarello. A finire al televoto per effetto dei voti del gruppo sono stati Artur Dainese e Greta Zuccarello nominati dal gruppo, mentre Aras scelto dalla leader Karina.