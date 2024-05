Sinner - è l’ora della verità | verdetto definitivo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 22 maggio 2024), tifosi in apprensione alla luce delle ultime notizie: ecco cosa sta succedendo in questi minuti così concitati. Le speranze erano ridotte al lumicino e nessuno, in tutta onestà, credeva che Jannikavrebbe partecipato al Roland Garros. Il solo fatto che sia partito alla volta di Parigi è già quindi, di per sé, una gran bella notizia. Una sorpresa, oltretutto, dal momento che si era temuto che l’infortunio all’anca fosse talmente grave da costringerlo al riposo assoluto per diversi mesi. Poteva andare peggio, insomma. Decisamente peggio. Ed è un gran sollievo che tutto si sia risolto in tempi record. Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itCi vorrà comunque domani, giovedì 23 maggio, per scoprire se l’altoatesino sarà effettivamente in grado di scendere in campo o se sia meglio, di contro, rifiatare un altro po’, prima di tornare ai ritmi di sempre.