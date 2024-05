Simon Kinberg in trattative per produrre il nuovo Star Trek movie

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 22 maggio 2024), secondo quanto riportato da Variety, è incon Paramount Pictures per la produzione delfilm prequel di. Il, che dovrebbe essere ambientato nella PrimeTime all’indomani del primo contatto con gli alieni, è già da diverso tempo in fase di sviluppo e vede quale sceneggiatore Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln: Vampire Hunter), mentre alla regia troviamo Toby Haynes (Andor – Black Mirror: USS Callister). Da quanto emerge, inoltre, lo sviluppo di questofilm dovrebbe andare in parallelo con in tanto atteso4, il quale dovrebbe contare sul ritorno al completo del cast della trilogia reboot diretta da Abrams.ha iniziato la sua carriera come sceneggiatore con “xXx 2: The Next Level,” e “Mr. e Mrs. Smith”, prima di dedicarsi al franchise Marvel degli “X-Men”. Come regista ha debuttato con l’ultimo film della serie, X-Men “Dark Phoenix” del 2019.