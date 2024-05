Serramazzoni - la Società Patrimoniale ha debiti per oltre quattro milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Modena, 22 maggio 2024 – Lapartecipata ‘’ diè in condizioni finanziarie e operative non più sostenibili e avendoperdi euro, l’amministrazione ha avviato il processo di reinternalizzazione integrale dei servizi originariamente gestiti dalla. A farlo sapere è la Provincia di Modena, riportando le informazioni giunte dal Comune dell’Appennino modenese. Si è così provveduto alla nomina di un liquidatore per il ritorno alla gestione diretta da parte del Comune dei due servizi residui, che sono parcheggi a pagamento e servizi cimiteriali, in via transitoria già a partire dal prossimo 30 giugno e che entro il prossimo 15 luglio torneranno definitivamente in gestione diretta comunale. Non è stato, invece, possibile, per inderogabili limiti di ordine giuridico finanziario, riattivare fin da subito, il servizio lampade votive, in quanto laessendo in stato di liquidazione, non può provvedere al pagamento dei fornitori non garantiti da privilegio, come i fornitori di energia elettrica.