Serie C 2023 2024 - andata playoff 2024 | un grande Vicenza batte 2-0 il Padova

(Di mercoledì 22 maggio 2024)prestazione del, che ha battuto 2-0 ilnell’del derby veneto valido come secondo turno nazionale deidi. Al “Menti” i padroni di casa hanno ottenuto un risultato pesante nella lotta per un posto in semifinale che culminerà nella sfida di ritorno in programma sabato all’Euganeo. Dopo il rinvio di 24 ore per l’emergenza meteo, gli uomini allenati da Vecchi hanno saputo farsi trovare pronti fin dall’inizio della partita portando immediatamente l’inerzia dalla loro parte. La cronaca – Dopo i primi minuti di studio, davanti alle quasi 11mila persone presenti sugli spalti, ilpassa alla prima vera occasione da gol. Al 10? infatti arriva il gol di Ferrari, che concretizza una bella azione tutta di prima da parte degli uomini di Vecchi e rifinita dalla sponda in area di Costa. Il “Menti” impazzisce e ilfatica a imbastire una reazione, così pochi minuti dopo arriva un’altra doppia occasione per i padroni di casa che ancora con Ferrari sfiora il raddoppio.

Alle 20:30 di oggi, mercoledì 22 maggio, Vicenza e Padova scenderanno in campo in occasione della gara di andata del secondo turno del Playoff nazionale di Serie C 2023/ 2024 . Al Romeo Menti andrà in scena questo big match tra due grandi piazze del calcio italiano, che hanno entrambi fame di grande calcio e di Serie B. sportface

