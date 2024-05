Serie A 2023 2024 - le probabili formazioni della trentottesima giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Leed ultimadel campionato di, che andrà in scena da giovedì 23 a domenica 26 maggio. Sta per calare il sipario su questa lunga ed intesa stagione, che si concluderà con gli ultimi verdetti da assegnare. In chiave salvezza ci sarà lo scontro diretto tra Frosinone e Udinese, mentre l’Empoli dovrà vedersela contro la Roma, a caccia di una vittoria in ottica qualificazione europea. La Juventus si gioca il terzo posto contro il Monza, mentre il Bologna sarà impegnato in casa del Genoa. L’Inter campione d’Italia chiuderà il suo campionato al Bentegodi contro l’Hellas Verona; il Milan, invece, ospiterà la Salernitana al Meazza. L’Atalanta, dopo la finale di Europa League, affronterà il Torino. Per Napoli e Fiorentina ci sono rispettivamente gli impegni contro Lecce e Cagliari. Ecco ledel campionato diA.