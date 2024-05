Sea Watch multata per aver soccorso migranti - la Ong | “Governo ci sanziona su indicazione della Libia”

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'Enac hato un aereoOng Seapersorvolato l'area Sar libica, avvistato una barca diin difficoltà,la indicata alle autorità e poila soccorsa: il tutto non era stato "autorizzato" dalle autorità libiche, che hanno segnalato l'accaduto all'Italia. La Ong a Fanpage: "Le autoritàLibia comandano già in mare, ora anche in aria".

Atalanta-Bayer Leverkusen, oggi finale Europa League in tv in chiaro - Atalanta-Bayer Leverkusen, oggi finale Europa League in tv in chiaro - La formazione bergamasca disputa la partita più importante della propria storia dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro la Juventus ... adnkronos

Europa League, dove vedere in tv la finale Atalanta-Bayer Leverkusen - Europa League, dove vedere in tv la finale Atalanta-Bayer Leverkusen - A contendere il titolo alla squadra di Gasperini ci sarà la formazione di Xabi Alonso, che ha vinto il campionato 2023-24, che in semifinale ha battuto la Roma e non perde da 51 gare ufficiali ... corriere

Sea Watch viola il blocco aereo di Enac: oltre 2mila euro di multa per la Ong - Sea watch viola il blocco aereo di Enac: oltre 2mila euro di multa per la Ong - Sea watch ha sfidato il governo per il blocco aereo imposto da Enac per i velicoli search and rescue e oggi, come comunicato da loro, hanno ricevuto una sanzione da oltre 2mila euro ... ilgiornale