Scuola primaria chiusa da 4 mesi I genitori | Riapritela entro settembre

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lada gennaio, 200 bambini finiranno l’anno nel plesso che li ospita da 4. E poi? "Chiediamo sia garantita la riapertura a, come ci è stato promesso". A parlare sono mamme e papà dellaMeleri, quartiere Forlanini: dallo scorso 25 gennaio i loro figli si sono dovuti spostare provvisoriamente nella struttura Mezzofanti, con ingresso in via Devoto, occupando gli spazi della ludoteca, dopo che ladi via Meleri era rimasta senza riscaldamento. Lunedì si è accesa una speranza, perché sono iniziati i lavori. "Ci auguriamo fili tutto liscio. Viviamo un disagio: lache ci ospita dista un chilometro e mezzo, molti accompagnano i bimbi a piedi o con il tram, avendo pure altri figli alladell’Infanzia e al nido Meleri. Ci siamo attivati per avere chiarimenti dal Comune", spiega Tiziana Rallo, tra iin prima linea, insieme al Comitato sicurezza e vivibilità quartiere Forlanini.