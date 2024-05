Sarafine live quest’estate con È così che va il mondo Tour - le date

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo aver vinto X Factor,è pronta per far sentire la sua musica in giro per l’Italiacon Èche va il, le, la vincitrice dell’edizione 2023 di X Factor, è pronta per il suo primo vero. Sara Sorrenti, questo il vero nome dell’artista, darà il via il prossimo 2 giugno al Èche va ilche la porterà in giro per l’Italia durante tutta l’estate. Sarà l’occasione perdi far ascoltare al pubblico i brani a cui ha lavorato in questi mesi, quelli che l’hanno accompagnata durante il programma e la musica che Sara propone durante i suoi deejay set.scrive (in italiano e in inglese), canta, produce e suona tutto in prima persona e questo le permette di portare sul palco una performance completa a tutti gli effetti che mixa influenze musicali di elettronica e di generi più leggeri come la Dubstep, la Techno, la Trap, la Drill e il Pop.