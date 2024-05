Salta tutto Sanremo - notizia choc per Carlo Conti Striscia lancia la bomba

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “”., terribileper. A rendere nota la faccenda, molto torbida per giunta, èla. Il tg satirico di Antonio Ricci ha infatti scoperto un dettaglio che potrebbe costare molto caro al neo conduttore della kermesse. Proprio così, il festival della canzone italiana potrebbe essere arrivato al capolinea con la Rai. Andiamo con ordine. >> “Lei all’Ariston accanto a”. Festival di2025, dopo il conduttore subito un’altraA renderenoto è Pinuccio, l’inviato pugliese che da anni combatte contro la Rai. “L’inviato del tg satirico ha scoperto infatti che la convenzione scade tra un anno e si chiede quindi come abbia fatto la Rai a contrattualizzareper due anni, pagandolo – tra l’altro – con i nostri soldi…”. Andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa. Sembra infatti che ci sia in atto una storica convenzione tra l’Azienda Pubblica televisiva e il famoso Festival della canzone italiana.

Dopo la rivoluzione Amadeus, a Sanremo torna Carlo Conti, già conduttore e direttore artistico dal 2015 al 2017. È stato già detto in tutti i modi, ma vale la pena di sottolinearlo ancora una volta: la gestione di Amadeus, oltre a ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, ha rimesso il Festival al centro dell'industria musicale in un modo che era impensabile immaginare anche solo qualche anno fa.

