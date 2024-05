(Di mercoledì 22 maggio 2024) Con, Stéphanie Di Giusto firma unin costume che racconta la lotta per l'emancipazione e l'accettazione di sé di una giocane donna barbuta, con due interpreti eccezionali. Ladi Daniela Catelli.

Rosalie: la recensione del film francese con Nadia Tereszkiewicz e Benoît Magimel - rosalie: la recensione del film francese con Nadia Tereszkiewicz e Benoît Magimel - Con rosalie, Stéphanie Di Giusto firma un film in costume che racconta la lotta per l'emancipazione e l'accettazione di sé di una giocane donna barbuta, con due interpreti eccezionali. La recensione ... comingsoon

Rosalie: la protagonista Nadia Tereszkiewicz presenta il film nelle città italiane - rosalie: la protagonista Nadia Tereszkiewicz presenta il film nelle città italiane - Premiatissima, nonostante la giovane età, l'attrice francese Nadia Tereszkiewicz accompagna il bellissimo rosalie a incontrare il pubblico in anteprima, prima dell'uscita del 30 maggio. Ecco le date d ... comingsoon

Rosalie | Nadia Tereszkiewicz, Benoît Magimel e una fiaba di puro cinema - rosalie | Nadia Tereszkiewicz, Benoît Magimel e una fiaba di puro cinema - ROMA – Da Cannes a Cannes, fino alle sale: rosalie è una donna nella Francia del 1870, ma non è come tutte le altre: sin dalla nascita, il viso e il suo corpo sono ricoperti di peli. Per evitare il ... hotcorn