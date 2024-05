Roland Garros 2024 | i favoriti Djokovic e Alcaraz con mille dubbi - chance per i big del rosso Il dilemma Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tutti e nessuno. Mai come quest’anno deidelsi può dire qualunque cosa, tranne che siano certi. E si può dire anche che non può esistere alcun tipo di concordanza, a maggior ragione quando forse questo sarà l’anno in cui più di tutti, negli ultimi vent’anni, conterà il tabellone. Il tutto quasi a ribaltare completamente uno scenario che di solito apparteneva al torneo femminile: se in questo caso la figura inscalfibile, sopra tutte, è quella di Iga Swiatek, nel maschile non c’è assolutamente nulla di cui poter essere certi. Fino a pochi anni fa, con la presenza di Nadal al meglio, era sostanzialmente l’esatto contrario. Partiamo, ovviamente, dal detentore, Novak. Definire la stagione del serbo al di sotto delle aspettative è anche essere buoni nei suoi confronti, dal momento che, tra assenze ed eliminazioni precoci, il numero 1 del mondo ha dovuto far ricorso all’ATP 250 di Ginevra per mettere benzina nelle gambe.