Robin Hood nel Bosco delle Querce Le frecce speciali degli Arcieri | Il nostro bersaglio è l’inclusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sette anni da protagonisti, non solo sui campi di gara, ma nella vita di tutti i giorni portando avanti diversi progetti legati al mondo dei diversamente abili. E la società di Seveso,, l’inclusività l’ha sempre ricercata. Grazie all’impegno del suo presidente Graziano Giaccheri e dei tecnici, la società propone corsi per persone in carrozzina e per chi ha subìto un’amputazione, che possono allenarsi e gareggiare con i normodotati sulla stessa linea di tiro. Ma anche lezioni per persone con la sindrome di Down o per i ragazzi autistici. L’idea di intraprendere questo cammino proviene da uno dei soci, che insieme a Giaccheri ha creato un progetto in collaborazione con un centro per persone autistiche e affette dalla sindrome di Asperger. "Spazi dove il benessere del corsista viene messo al primo posto – spiega Giaccheri – dove si cercarispettando le caratteristiche di ognuno, dove si tenta di far immergere nel mondo dello sport anche chi, di solito, da quel mondo viene scartato a priori".