Ristoranti Marche fuorilegge - scarsa igiene e prodotti non tracciati | blitz tra i fornelli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ancona, 22 maggio 2024 –nei: denunciati due ristoratori. Sanzioni per oltre 10mila euro. In attuazione di un Piano operativo di controlli nel settore agroalimentare e più in particolare nella filiera ittica, eseguito congiuntamente, dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, sono state condotte specifiche attività ispettive, nella settimana dal 5 al 12 maggio, durante le quali, il personale delle due amministrazioni ha posto la lente di ingrandimento verso attività commerciali, operanti sia nel settore della ristorazione che in quello della conservazione degli alimenti. Gli interventi, coordinati dalla direzione Marittima della Guardia Costiera di Ancona e dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona, sono stati orientati a individuare ipotesi di falsa indicazione dell’origine del prodotto, focalizzando l’attenzione sulla tracciabilità del prodotto ittico ed hanno avuto quale primario interesse, la salute del consumatore finale.

