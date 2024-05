Regno Unito al voto il 4 luglio | il primo ministro Sunak decide per le elezioni anticipate

Regno Unito al voto (anticipato) il prossimo 4 luglio - regno unito al voto (anticipato) il prossimo 4 luglio - L'annuncio del premier Rishi Sunak che ha informato il re Carlo III della sua decisione presa dopo una riunione del consiglio dei ministri a Downing Street n.10 ... italiaoggi

Starmer, 'con il voto è tempo di cambiare in meglio' - Starmer, 'con il voto è tempo di cambiare in meglio' - E' giunto il tempo di "cambiare in meglio". Lo ha detto il leader laburista Keir Starmer in un discorso dopo che il premier conservatore Rishi Sunak ha annunciato la convocazione delle elezioni politi ... ansa

Gran Bretagna, Sunak convoca le elezioni politiche il 4 luglio: "Costruiamo sui progressi fatti" - Gran Bretagna, Sunak convoca le elezioni politiche il 4 luglio: "Costruiamo sui progressi fatti" - Il primo ministro britannico Rishi Sunak - che ha convocato le elezioni nel regno unito per il prossimo 4 luglio - ha detto che è arrivato «il momento per la ... gazzettadelsud