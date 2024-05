Ranieri si ritira - Capello | Un vero gentlema - dicevano ‘Bollit -’, ma ha dato solo lezioni…

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A Notizie.com parla l’ex allenatore e uomo Sky e dedicaparole dolci per il suo amico: “Mi inchino a Claudio, un tecnico vincente e meravigliosamente umile. I giovani dovrebbero imparare tanto da lui” “Claudioè l’ultimoe granden che il calcio della nuova generazione possa avere e ricordare. Un meraviglioso signore che hatanto e a diverse generazioni, ci sarebbe da inchinarsi per quello che ha fatto e come l’ha fatto. Una carriera di successi…“. Parole toccanti e sentite quelle che a Notizie.com ha pronunciato l’ex grande allenatore e opinionista Sky Fabio. Si era ormai abituato a vedere ogni anno Claudiosu una panchina di serie A, soprattutto a entrare in corsa, ad aiutare squadre che avevano bisogno di lui senza che mai si tirasse indietro, tanto che, ricorda“ogni volta che prendeva una squadra soprattutto negli ultimi anni, la portava al successo, e questo riesceai grandi.

