ProVita & Famiglia vuole influenzare le elezioni Ue con un Manifesto di valori | ecco cosa c’è scritto

Europee: Coghe (Pro Vita & Famiglia), ‘Europa cambi orientamento’ - Europee: Coghe (Pro Vita & famiglia), ‘Europa cambi orientamento’ - La campagna è finalizzata a influenzare l’esito delle elezioni europee orientando ... piano di sostegno economico e sociale alla famiglia e alla vita nascente; contrasto all’utero in affitto e difesa ... adnkronos

La Dipendenza Affettiva non romantica. Il caso della Famiglia d’Origine - La Dipendenza Affettiva non romantica. Il caso della famiglia d’Origine - La Dipendenza Affettiva non romantica. Il caso della famiglia d’Origine. Come riconoscere il rapporto funzionale tra genitori e figli ... iodonna