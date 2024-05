Prosciuga il conto della suocera disabile e le dà fuoco quando la banca la blocca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Orrore in Gran Bretagna, dove una quarantaquattrenne ha ucciso ladi 77 anni, dopo averto il. La donna,, è stata arsa viva dopo che lahato i prelievi. L’assassina è Karen Degg, che ha letteralmente dilapidato ilin, Elizabeth Vamplew.lahato la sua carta, limitandone le transizioni, la 77enne “è diventata per lei un peso” . Di cui liberarsi, ha spiegato il procuratore. Così ha deciso di eliminarla per puntare all’eredità.Leggi anche: Morte di Matthew Perry, la polizia ha aperto un’indagine Le indagini L’assassinio è avvenuto a Newark-on-Trent, nella contea inglese del Nottinghamshire, nelle prime ore del 15 dicembre 2021. La vittima, Elizabeth Vamplew, 77 anni, è morta per le ustioni e le conseguenze del fumo inalato dopo l’incendio del letto.