(Di mercoledì 22 maggio 2024) ", ma non dormo, soprattutto se si tratta di far gol". Non l’ha detta, ma poteva dirla, la frase, ildel Sassuolo Flavionegli studi di Sportitalia nella’ambito deiper la stagione 2023/24. Il motivo? L’attaccante classe 2004 (fa vent’anni ad agosto, beato lui) in stagione ha fatto 20 gol in 31, aggiungendo 6 assist ad un ruolino di marcia che ne ha fatto il miglior marcatore di quel campionatoche si appresta a vivere i playoff scudetto, cuie il Sassuolo si presentano da outsider (saranno in campo venerdì alle 18,30 contro la temibile Atalanta) ma con le stimmate dei possibili guastafeste. Se il Sassuolo i playoff scudetto li aveva giocati anche l’anno scorso, purenon è che la stagione scorsa avesse scherzato. Scovato dal responsabile del settore giovanile neroverde Francesco Palmieri in quel di Catania,approdò infatti a Sassuolo la stagione scorsa, da svincolato, chiudendo il suo primo anno in neroverde con un bottino di tutto riguardo di 11 gol in 33 presenze.

Primavera Best Awards, premiato il centravanti Russo. Trentuno gol in 64 partite: uno ogni due match - primavera best Awards, premiato il centravanti Russo. Trentuno gol in 64 partite: uno ogni due match - Il centravanti Flavio Russo del Sassuolo è stato premiato per la sua eccellente stagione, segnando 20 gol e fornendo 6 assist in 31 partite. Scoperto a Catania, ha dimostrato di essere un attaccante p ... ilrestodelcarlino

Primavera Best Awards 2024: premiato un calciatore della Lazio - primavera best Awards 2024: premiato un calciatore della Lazio - primavera best AWARDS SARDO – I “primavera best Awards 2024“, organizzati da Sportitalia, hanno premiato un giovane calciatore biancoceleste: Jacopo Sardo. Il classe 2005 è stato scelto e inserito nel ... lazionews.eu

Maestro Martino: tornano i “week end del gusto” in Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio - Maestro Martino: tornano i “week end del gusto” in Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio - Il ristorante Villa Terzaghi, sede della Maestro Martino Food Academy promossa dallo Chef Carlo Cracco, si veste di primavera e si prepara ai "Weekend del Gusto", la kermesse enogastronomica, giunta a ... ticinonotizie