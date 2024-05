(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 – L’Accademia Nazionale delle Scienze conferisce giovedì 23 maggio, nella sede storica dell’Accademia a Villa Torlonia, a Roma, la medaglia dei XL per le Scienze Fisiche e Naturali 2024 alLuca, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, in virtù della sua eccellenza scientifica riconosciuta a livello internazionale. La motivazione: “Luca, dopo la sua scoperta nella meteorite di Khatyrka del primo quasicristallo naturale, l’icosaedrite, Al63Cu24Fe13, lega ternaria caratterizzata da rotazione 5 e piastrella pentagonale (ritenuta teoricamente impossibile e che a Dan Shechtman, primo scopritore tra i prodotti artificiali, ha fatto ottenere il Premio Nobel 2011), ha orientato le sue ricerche e quelle del suo gruppo allo studio della stabilità dei quasicristalli in condizioni estreme.

Prestigioso riconoscimento al professor Bindi. La dedica ai giovani: “Non smettete mai di sognare in grande” - Prestigioso riconoscimento al professor bindi. La dedica ai giovani: “Non smettete mai di sognare in grande” - Al docente dell’Unifi, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, la medaglia dei XL per le scienze fisiche e naturali. La cerimonia a Villa Torlonia ... lanazione

Tira una bruttissima “Aria” per il prof. Dreyfus di Roma - Tira una bruttissima “Aria” per il prof. Dreyfus di Roma - Non saprei come scriverlo senza risultare volgare, ma il professor Sacerdoti, protagonista del nuovo romanzo di Alessandro Piperno, Aria di famiglia, è al tempo stesso, per evidente scelta dell’autore ... ilfattoquotidiano