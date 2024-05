Premiate alla Vanvitelli le startup innovative - In The Green Future modello di sostenibilità

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’aula magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania Luigiad Aversa è stata la cornice del Premio “In The”, un riconoscimento pere spin-off innovativi incentrati sulla biodiversità e sullaambientale. Tra i 15 progetti finalisti il Premio “ InThe2024 è andato a Originy: azienda siciliana che intende produrre biomolecole da microalghe attive per la nutraceutica , farmaceutica , cosmetica e per l’agricoltura. L’evento rappresenta il primo passo verso unitaliano distintivo, da proiettare a livello internazionale, per valorizzare attraverso l’affermazione di best practices la biodiversità e promuovere nuove progettualità per la salvaguardia dei territori. Lucia Altucci, moderatrice del premio e delegata di Ateneo per la ricerca e coordinatrice qualità della ricerca ha sapientemente guidato l’evento .

IL VIDEO. High School Game, 150mila studenti si sfidano a colpi di quiz - IL VIDEO. High School Game, 150mila studenti si sfidano a colpi di quiz - Inoltre, gli interventi delle Università vanvitelli con Roberto Marcone e LUMSA con Mirella Molinara, oltre a Logica Test rappresentata da Ilenia Basili.Prima dei risultati finali, si è tenuta la ... ildolomiti

IamHero Finalista al Premio “In The Green Future” - IamHero Finalista al Premio “In The Green Future” - In The Green Future: IamHero finalista del premio finale per il suo progetto innovativo nel mondo dell'apprendimento ... ilgazzettinovesuviano

In The Green Future, premiazione per la startup che punta alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale - In The Green Future, premiazione per la startup che punta alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale - Premi per le startup e gli spin-off più innovativi incentrati sulla biodiversità e sulla sostenibilità ambientale. Si terrà il prossimo 20 maggio, alle ore 9, nell’Aula Magna del Dipartimento di Ingeg ... ildenaro