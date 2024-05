Polpette di zucchine al forno | leggere - veloc - economiche

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ledialsono facili ei da realizzare,e salutari. Possiamo servirle come aperitivo finger food o come secondo, accostato semplicemente a un’insalatae, per una cena leggera in famiglia. Cuociono nel, non vengono fritte, e questo dettaglio non è certo da poco, dal momento che sono quasi un piatto dietetico. Non sono, però, una ricetta vegetariana perché contengono uova e formaggio. Che ne dite di scoprire insieme ogni passaggio? Mettiamoci al lavoro, si comincia!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 340 gr di parmigiano grattugiato 3 cucchiai di mollica tritata di pane raffermo 1 uovo Qualche fogliolina di basilico, qualche fogliolina di prezzemolo olio extravergine di oliva sale e pepe. Queste dosi sono perfette per 4 porzioni.