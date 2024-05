Pollo alla livornese | facile e saporito!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tenerissimi e saporiti, i bocconcini disono un secondo semplice a preparare e piuttosto veloce. La carne, una volta ridotta a tocchetti e infarinata, deve prima rosolare in un giro di olio, per sigillare gli umori interni, poi cuocere lentamente in un sughetto a base di olive e pomodori. Sano e genuino, questo piatto piacerà a tutti! Scopriamo insieme ogni passaggio! Si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 500 gr di petto di450 gr di pomodorini pelati una manciata di olive nere denocciolate 1 spicchio aglio ½ bicchiere di vino bianco q.b. di farina 1 ciuffo di prezzemolo olio extravergine d’oliva sale. Con queste dosi otterremo 4 porzioni. Il procedimento Occupiamoci subito del: riduciamolo a pezzetti, tutti delle stesse dimensioni circa per garantirci una cottura omogenea.