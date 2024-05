Pietro Morello a Piano City Milano 2024 con ‘I confini della musica’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Durante l’edizionedi, l’artista e creator 25ennesi è esibito nella cornice di Piazza Selinunte con uno showcase tra musica e racconto. L’evento, organizzato in collaborazione con la onlus Okapia, è stata l’occasione per confermare ancora una volta l’impegno dia sostegno dei più deboli. L’attivismo del creator, infatti, ispira con milioni di persone che lo seguono sui suoi canali social. Foto da Ufficio Stampa Imusica – questo il titolo dell’esibizione – ha ripercorso l’esperienza vissuta dagrazie ad Okapianel 2021. Allora, infatti, in Rwandasuonò ilforte a bordo di un pick-up incontrando artisti locali, interagendo con loro ed esibendosi per le comunità rurali. Oggi come ieri, dunque, l’idea è quella raccontare ai giovani, e a chiunque voglia ascoltare, il valoremusica ecultura all’internovita di ciascun individuo, nessuno escluso.