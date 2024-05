Pet therapy - Colombo Frida?s Friends Onlus | Progetto nato per aiutare persone con disabilità

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano, 22 mag. – (Adnkronos) – ?Frida?snasce nel marzo 2012 da una mia idea, dalla mia passione, da un’intuizione. Sono cresciuto avendo sempre animali da compagnia in casa e ho sempre osservato la felicità e la gioia che questi esseri senzienti riescono a dare alle. Ho pensato che potessero essere d?aiuto anche allecone mi sono quindi informato su cosa fosse la pet. Quando ho appreso che è una terapia scientificamente riconosciuta, ho fondato Frida?se oggi abbiamo tredici anni di progetti sulle spalle?. Sono le parole di Mario, presidente di Frida?s, presentando il, che ha visto la Fondazione Royal Canin collaborare con Frida?s, grazie al quale oltre mille pazienti pediatrici hanno potuto beneficiare della petin compagnia dei gatti.

