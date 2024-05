Perugia Il degrado avanza nell’area nord | la denuncia dei cittadini

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In queste settimane susi sono accesi i riflettori della politica nazionale. In contemporanea con le elezioni europee e con le regionali del Piemonte, nel capoluogo umbro, infatti, isono chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale ed eleggere il nuovo sindaco. Quale occasione migliore per segnalare ilchedi. Una condizione che i nuovi amministratori non potranno ignorare. Are la condizione di abbandono generalizzato sono iche abitano in questa vasta area a ridosso del centro (a pochi minuti di auto dai luoghi ammirati e visitati ogni anno da migliaia di turisti). Sul gruppo social Se’ de Pon’Felcino se… uno degli utenti più attivi, Tiziana B Kiki, ha postato foto attuali della condizione di assoluto abbandono in cui versano località come Ponte Felcino e Villa Pitignano.