Perché questa foto di un palestinese ferito con tre gambe è falsa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Prosegue la narrazione per sostenere che i palestinesi inscenino disastri e feriti attraverso set cinematografici e make up. Circola unache mostrain sedia a rotelle con tre, di cui una sicuramente. L’immagine, così diffusa, viene considerata l’ennesima prova della cosiddetta “Pallywood”, ma si tratta di unmontaggio realizzato per screditare i palestinesi. Per chi ha fretta L’immagine presenta un piede in più, deforme e con un pollice troppo grosso rispetto al normale. Tipico errore dell’AI. Laoriginale è stata pubblicata su Twitter/X il primo aprile e l’uomo non riporta tre. L’uomo in sedia a rotelle è stato ripreso anche da Al Jazeera. Analisi Ecco uno dei post che condividono l’immagine in Italia: LO CHIAMAVANO TRE! #Pallywood #bugiepalestinesi #propaganda#palestina Nell’immagine leggiamo: PALLYWOODBugie PalestinesiPRESENTA LO CHIAMAVANO TREPerò devo ammettere che il mio falegname con 30euro la faceva meglio! L’immagine singola circolava già nel mese di aprile: Immagine alterata per sostenere Pallywood A svelare il falso, come riportato da France24, è stato il collega Tal Hagin su Twitter/X, identificando la scena reale da un servizio di Al Jazeera: Attraverso una ricerca inversa è possibile individuare il tweet dell’utente Tasneem con laoriginale, dove non è affatto presente una terza gamba: Ecco l’immagine originale con il watermark che riporta il nome dell’autore: «grafia: Mahmoud Shalha».