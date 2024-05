Perché Disturbia - un film del 200 - è da giorni in pole della top 10 Netflix

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È piuttosto difficile che undatato, una volta arrivato in streaming, riesca ad ottenere molte visualizzazioni e addirittura a finire nella top 10 dei più visti su. Ogni regola però ha un’eccezione e in questo caso l’eccezione si intitolache non solo è arrivato tra i 10più riprodotti ma, negli Stati Uniti, ha anche raggiunto la prima posizione risultando il più visto in assoluto da qualche giorno. Si tratta un thriller psicologico, diretto da DJ Caruso e scritto da Christopher Landon e Carl Ellsworth, che è arrivato nelle sale nel 2007 e sta ottenendo in questiun boom di view. Strano, diremmo: solitamente sono le nuove uscite, le serie tv antologiche, ioriginali o i sequel di pellicole che hanno riscosso particolare successo ad attirare le attenzioni del pubblico di streamer. Nella stragrande maggioranza dei casi gli show che hanno qualche anno di vita alle spalle si limitano soltanto ad essere dei blockbuster evergreen, sempre “pronti all’uso” e,no, molto utili a riempire un catalogo che non potrebbe sopravvivere solo con le novità.