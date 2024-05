Parthenope | Paolo Sorrentino porta a Cannes la sua Napoli libera e bellissima

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Nel mio film c'è una correlazione tra città e protagonista".torna nella suain, raccontando il viaggio di un alter ego femminile interpretato dall'esordiente Celeste Dalla. Le sue parole da77.si limita a fornire risposte nette e concise alla conferenza stampa cannense del suo. Non c'è spazio per l'emozione di trovarsi, unico italiano in concorso, in gara per il prestigioso premio. Per il suo nuovo film,si è scelto un alter ego femminile, una donnae affascinante come la città che la origina,, seguita nelle varie fasi della sua vita. Una storia autobiografica, almeno per quanto riguarda la napoletanità. "è una donna belissima,, spontanea, priva di pregiudizi. Il riflesso della città in cui sono cresciuto" chiarisce.