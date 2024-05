Parthenope | la recensione del film di Paolo Sorrentino in concorso al Festival di Cannes 2024

Parthenope Recensione - Parthenope Recensione - Parthenope recensione del film di Paolo sorrentino ecco com'è e di cosa parla il film in concorso al Festival di Cannes 2024 critica di Parthenope ... comingsoon

Parthenope e i due misteri di Sorrentino: la donna e Napoli - Parthenope e i due misteri di sorrentino: la donna e Napoli - Paolo sorrentino non vuol sentir parlare di Parthenope - il suo decimo film, il sesto in concorso a Cannes e l’unico titolo italiano in corsa quest’anno per la Palma d’oro - come di una ‘lettera ... huffingtonpost

Sorrentino presenta "Parthenope": «A Napoli tutti attori viviamo un incanto permanente» - sorrentino presenta "Parthenope": «A Napoli tutti attori viviamo un incanto permanente» - CANNES - «Io da solo ci sto benissimo»: non poteva iniziare che con una battuta la corsa alla Palma d’oro di Paolo sorrentino, unico italiano in gara. Durante il ristretto ... leggo