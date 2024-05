Parthenope di Sorrentino verrà distribuito - in Itali - da PiperFilm

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’attesissimo nuovo film di Paolo, che è stato presentato al Festival di Cannes, ha trovato la sua distribuzioneana. Dopo l’annuncio dei diritti acquisiti da A24 per il territorio nord-americano, la, neo società nata da Massimiliano Orfei, che qualche mese fa ha lasciato la carica di CEO di Vision Distribution.si occuperà della distribuzione del nuovo film di Paolo, che sarà il primo titolo nel listino della nuova compagnia. Pathé, invece, si occuperà della distribuzione in Francia e Svizzera. I negoziati, proprio al festival di Cannes, sono in corso per la distribuzione nei pochi paesi rimasti. Il filmrilasciato anche in Germania, Regno Unito, Spagna, America Latina, Paesi Scandinavi e Corea del Sud. Inoltre, molti paesi est europei e Israele hanno già una distribuzione attiva.