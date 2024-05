Paddington 3 - l' orsetto è pronto a partire verso una nuova destinazione nel primo poster

Paddington 3, il mitico orsacchiotto è tornato nel primo poster - paddington 3, il mitico orsacchiotto è tornato nel primo poster - paddington 3 arriverà nei cinema di tutto il mondo per gennaio 2025, e in attesa del trailer, ecco il primo poster ufficiale del film. cinema.everyeye

Paddington in Perù, il terzo film si mostra in un primo poster - paddington in Perù, il terzo film si mostra in un primo poster - In merito alla trama, sappiamo che paddington tornerà in Perù anche se il motivo non è stato ancora precisato: potrebbe desiderare di riconnettersi con le proprie radici tornando da sua zia oppure ... comingsoon