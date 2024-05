Ornella Vanoni - rivelazione intima | Ho amato uomini e donn - avrei sposato la moglie di Gino Paoli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Hoe", è sola da 30 anni, l'ultima storia "è stata una delusione umana"., alla soglia dei 90 anni, vuota il sacco in una lunga,intervista concessa al settimanale Oggi in edicola. "Ci ho messo tutta la vita a diventare me stessa, ora finalmente non ho più maschere", premette la grande cantante milanese, passata dalle canzoni della mala a Giorgio Strehler, suo storico pigmalione, dal mitico Franco Califano a Fabio Fazio, per cui è diventata ospite fissa in questa stagione a Che tempo che fa, sul Canale Nove, travolgendo tutto e tutti con la sua ironia e i suoi aneddoti. "Mi sono impegnata per invecchiare ridendo - spiega la Diva -. Quella che avete visto da Fazio è la mia natura buffa, infantile, la vera me". Scherzando, ha gelato in studio proprio Fazio che la voleva anche per la prossima stagione: "Inizia a ottobre? Non so se ci arrivo viva, a ottobre".