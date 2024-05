Olp | storico il riconoscimento europeo di uno Stato della Palestina | la scelta di Spagna - Irlanda e Norvegia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’Organizzazione per la Liberazione(Olp) ha definito oggi «» ildi unopalestinese da parte di. La guerra di Israele a Gaza, in corso da più di sette mesi, dall’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, ha rilanciato la spinta globale per ildi unopalestinese .