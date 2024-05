Non una di più - il thriller di denuncia sociale di Carral arriva in libreria

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 – Sembra un giorno come un altro per Alma, una ragazza di 17 anni all’ultimo anno di liceo. Si sta dirigendo a scuola come ogni mattina. Quandoall’ingresso però si ferma, apre lo zaino e tira fuori uno striscione che lega alle estremità del cancello: “ATTENZIONE. LÀ DENTRO SI NASCONDE UNO STUPRATORE”. Così inizia “Non una di più” (Tre60), il romanzo di Miguel Sáezin uscita il 31 maggio, in contemporanea con la serie tv Netflix a esso ispirata, “Ni una más”. Mentre decine di cellulari riprendono la scena, tra studenti e insegnanti affacciati alle finestre iniziano a sorgere le prime domande: A chi si riferisce il messaggio di Alma scritto a lettere scarlatte? Quando è avvenuta la violenza? E chi è la vittima? “Non una di più” è un romanzo didal ritmo di un. Ma non solo. Il libro di, tradotto da Mariana Maas, “è una finestra aperta sul mondo di oggi, dai social alla droga, dagli amori alle trasgressioni, su un universo complesso dove ogni emozione – gioia, tristezza, paura, desiderio – è amplificata e spesso nasconde un messaggio che vuole semplicemente essere ascoltato”.

