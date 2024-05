No - la Corte penale internazionale non ha emesso mandati di arresto contro il premier e il ministro della Difesa israeliani

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il 21 maggio 2024 è stato pubblicato un post su Facebook in cui si afferma che la«hadinei confronti del primoisraeliano Benjamin Netanyahu e delYoav Gallant, per crimini di guerra e criminil’umanità». Si tratta di un contenuto presentato in maniera fuorviante, che veicola una notizia non corretta. Innanzitutto, la(ICC) è un tribunalepermanente con sede all’Aia, nei Paesi bassi, competente a giudicare individui che abbiano commesso crimini di rilevanza, come i crimini di genocidio, di guerra el’umanità. L’ICC ha il proprio fondamento giuridico nello Statuto di Roma del 1998, entrato vigore dal 1° luglio 2002, a cui aderiscono 124 Stati. Lo scorso 20 maggio, Karim Khan, procuratore(un organo indipendente) ha chiesto alla Camera preliminare del tribunale di emettere deidiile il, Benyamin Netanyahu e Yoav Gallant, per «crimini di guerra e criminil’umanità» nella Striscia di Gaza avvenuti a partire almeno dall’8 ottobre 2023.